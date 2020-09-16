Сьогодні - 20 років від дня зникнення Гонгадзе

У середу, 16 вересня, виповнюється 20 років від дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе.

Востаннє його бачили 16 вересня 2000 року на бульварі Лесі Українки в Києві, коли він сідав у машину. Увечері наступного дня ЗМІ оприлюднили інформацію про його зникнення.

Георгій Гонгадзе (1969-2000) - український журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання «Українська правда». Народився він у Тбілісі. В Україні став бувати з кінця 1980-х як представник інформслужби Народного фронту Грузії. Журналіст працював у львівській організації Народного руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.

У квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання «Українська правда». А вже через півроку, 16 вересня, журналіст зник.

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2 листопада 2000 року в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею «Навмисне вбивство», а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.

У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні із акцій протесту проти зникнення та вбивства Гонгадзе почалися широкомасштабні протестні акції, відомі під назвою «Україна без Кучми», в ході яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

Майже через вісім років після зникнення журналіста, 15 березня 2008 року, Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС - Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Один із викрадачів Георгія - Микола Протасов - помер у колонії наприкінці березня 2015 року. Колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача 29 січня 2013 року було засуджено до довічного позбавлення волі.

Утім крапка у цій резонансній справі ще не поставлена - не лише непокараними, а й неназваними залишаються замовники вбивства журналіста.

Георгію Гонгадзе посмертно присвоєно звання Героя України. У грудні 2008 року в Києві Гонгадзе, а також журналістам, які загинули при виконанні своїх службових обов’язків, встановлено пам’ятник. Іменем Гонгадзе назвали проспект у Києві та вулиці в інших містах України. Крім того, його ім’я викарбувано на скляній стіні в залі Меморіалу загиблим журналістам у Музеї новин у Вашингтоні.

У 2019 році Український ПЕН-клуб спільно з Асоціацією випускників Києво-Могилянської бізнес-школи та виданням «Українська правда» заснували журналістську премію імені Георгія Гонгадзе.