У Києві відкрили меморіальну дошку Георгію Гонгадзе
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Департамент охорони культурної спадщини виготовив та встановив сьогодні меморіальну дошку видатному українському журналісту, Герою України Георгію Гонгадзе. Георгій зробив величезний внесок у розвиток незалежності України, в розвиток незалежних ЗМІ та в розвиток свободи слова. Він поклав своє життя за Україну. Зухвале вбивство поставило точку відліку в українській журналістиці", - сказав під час відкриття меморіальної дошки директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.
Відкриття меморіальної дошки Георгію Гонгадзе / Фото: Євгеній Котенко, Укрінформ
Голова НСЖУ Сергій Томіленко зазначив, що абсолютна більшість журналістів, які наразі працюють в ЗМІ, працюють "під знаком долі" Георгія Гонгадзе. За його словами, доля Гонгадзе є свідченням того, наскільки професія журналіста є небезпечною.
"Ми з сумом констатуємо, що щороку десятками вимірюється кількість інцидентів фізичної агресії. З початку року ми визначили 49 таких випадків. Журналістів цькують, б'ють, пошкоджують камери, намагаються зашкодити їхній роботі", - сказав Томіленко.
Він додав, що з відкриття цієї меморіальної дошки у Києві розпочинається тиждень пам'яті українських журналістів, які загинули, виконуючи професійний обов'язок.
Автор меморіальної дошки – скульптор Василь Маркуш, робота погоджена з родиною журналіста, зокрема з дружиною Мирославою Гонгадзе.
Як повідомлялося, у середу, 16 вересня, виповнюється 20 років від дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе.
Георгій Гонгадзе (1969-2000) - український журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Народився у Тбілісі. В Україні став бувати з кінця 1980-х як представник інформслужби Народного фронту Грузії. Журналіст працював у львівській організації Народного руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.
У квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда", а вже через пів року, 16 вересня, журналіст зник.