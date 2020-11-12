У Нідерландах відкрилася виставка п’яти українських художниць
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Експозиція відкрилася 10 листопада за участі посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова й презентує роботи Юлії Орлової, Ганни Капрош, Катерини Тимофієнко, Тетяни Ренькас, Наталії Васильченко де Рутер.
Юлія Орлова народилась в Україні в 1992 році. В 2006 році закінчила художню школу, згодом в університеті обрала прикладну математику. Пізніше вона поєднала мистецтво і математику і в університеті Амстердама почала досліджувати висихання та деградацію олійної фарби за допомогою математичного моделювання.
Катерина Тимофієнко родом із Запоріжжя. Навчалася й проживала в Києві, у 2019 році переїхала в Амстердам. У Нідерландах мисткиня працює художницею-ілюстраторкою дитячих книг. Українка просто обожнює вигадувати казкові світи, давати життя персонажам, поглиблюватись в атмосферу книги і передавати її своїми малюнками.
Художниця зазначила, що, згадуючи Українські Карпати, в першу чергу думає про живописне містечко Ворохту. За словами мисткині, її заворожує гармонійне поєднання маленьких хатинок з дерев'яними парканами на пагорбах на фоні гірських пейзажів, як у казці.
Тетяна Ренькас народилася в Україні в 1957 р. У 1980 р. вона закінчила архітектурний факультет Київського університету будівництва та архітектури. Працювала архітектором, і після переїзду в Нідерланди продовжила там роботу за фахом. Дев’ять років тому вирішила вивчати образотворче мистецтво в Утрехтській академії мистецтв, яку закінчила у 2015 р. Брала участь у виставках. Роботи мисткині знаходяться у кількох приватних колекціях. На виставці у посольстві можна побачити її натюрморти «Без назви», «Букет» та «Соняшники».
Як розповіла Наталія Васильченко де Рутер, Нідерланди надихають її на творчість. Країна вразила тюльпанами, красою парків, скверів і садків. У свою чергу, сум і туга за Україною , любов до всього рідного, де пройшло дитинство, юність, навчання стимулює художницю створювати картини з українськими краєвидами і мотивами.
У Нідерландах мисткиня проживає з 2000 року. Вона брала участь у численних виставках від Kunst en Cultuur Academie in Maassluis, представляла персональні експозиції в бібліотеці та музеях міста (Nationaal Sleepvaart museum en Gemeente museum Maassluis), виставлялася на Monmartre Maassluis та в павільйоні України на Embassy Festival in Den Haag.
Художниця зазначає, що живопис для неї - це втілення її емоцій і почуттів, її особливий внутрішній світ. Займалася іконописом, портретами, пейзажами, натюрмортами, але найбільше пише те, до чого лежить душа, та йде за внутрішнім імпульсом.
Фото: надані посольством України в Нідерландах