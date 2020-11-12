У Нідерландах відкрилася виставка п’яти українських художниць

П'ять українських мисткинь, що живуть і творять в Нідерландах, представляють свої роботи в рамках виставки під назвою «Українські мотиви», що проходить в Гаазі в приміщенні посольства України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Експозиція відкрилася 10 листопада за участі посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова й презентує роботи Юлії Орлової, Ганни Капрош, Катерини Тимофієнко, Тетяни Ренькас, Наталії Васильченко де Рутер.

Юлія Орлова народилась в Україні в 1992 році. В 2006 році закінчила художню школу, згодом в університеті обрала прикладну математику. Пізніше вона поєднала мистецтво і математику і в університеті Амстердама почала досліджувати висихання та деградацію олійної фарби за допомогою математичного моделювання.

Юлія Орлова Її улюблені художні матеріали - акварель та олійна фарба. На виставці Орлова представила дві свої картини, які відображають спогади двох подорожей художниці до Карпат.

"Перша подорож до Карпат". Худ. Юлія Орлова Професійна сучасна художниця Ганна Капрош досліджує колір та експресію. Учасниця численних виставок по всьому світу, як персональних, так і колективних. Має ступінь магістра Львівської академії мистецтв.

Ганна Капрош

Її твори є в колекціях багатьох країн, зокрема в Швейцарії, Бельгії, Нідерландах, Словаччині, Китаї, Україні, Іспанії. На виставці представлені її роботи «Гуцулочка» та «Наречена». "Гуцулочка". Худ. Ганна Капрош "Наречена". Худ. Ганна Капрош

Катерина Тимофієнко родом із Запоріжжя. Навчалася й проживала в Києві, у 2019 році переїхала в Амстердам. У Нідерландах мисткиня працює художницею-ілюстраторкою дитячих книг. Українка просто обожнює вигадувати казкові світи, давати життя персонажам, поглиблюватись в атмосферу книги і передавати її своїми малюнками.

Катерина Тимофієнко Тимофієнко також займається живописом. Персональні виставки її картин проходили в Києві та Запоріжжі. На виставці в Гаазі представлено три роботі мисткині: «Ворохта», «Гірська річка» та «Весняне небо».

Художниця зазначила, що, згадуючи Українські Карпати, в першу чергу думає про живописне містечко Ворохту. За словами мисткині, її заворожує гармонійне поєднання маленьких хатинок з дерев'яними парканами на пагорбах на фоні гірських пейзажів, як у казці.

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Тетяна Ренькас народилася в Україні в 1957 р. У 1980 р. вона закінчила архітектурний факультет Київського університету будівництва та архітектури. Працювала архітектором, і після переїзду в Нідерланди продовжила там роботу за фахом. Дев’ять років тому вирішила вивчати образотворче мистецтво в Утрехтській академії мистецтв, яку закінчила у 2015 р. Брала участь у виставках. Роботи мисткині знаходяться у кількох приватних колекціях. На виставці у посольстві можна побачити її натюрморти «Без назви», «Букет» та «Соняшники».

Тетяна Ренькас

Як розповіла Наталія Васильченко де Рутер, Нідерланди надихають її на творчість. Країна вразила тюльпанами, красою парків, скверів і садків. У свою чергу, сум і туга за Україною , любов до всього рідного, де пройшло дитинство, юність, навчання стимулює художницю створювати картини з українськими краєвидами і мотивами.

У Нідерландах мисткиня проживає з 2000 року. Вона брала участь у численних виставках від Kunst en Cultuur Academie in Maassluis, представляла персональні експозиції в бібліотеці та музеях міста (Nationaal Sleepvaart museum en Gemeente museum Maassluis), виставлялася на Monmartre Maassluis та в павільйоні України на Embassy Festival in Den Haag.

Наталія Васильченко де Рутер

Художниця зазначає, що живопис для неї - це втілення її емоцій і почуттів, її особливий внутрішній світ. Займалася іконописом, портретами, пейзажами, натюрмортами, але найбільше пише те, до чого лежить душа, та йде за внутрішнім імпульсом.

Фото: надані посольством України в Нідерландах