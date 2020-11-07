В Мадриді вперше проходить виставка Івана Марчука

Персональна виставка всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука триває в Музеї авангардного мистецтва La Neomudéjar в Мадриді.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Іспанії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

В урочистому відкритті експозиції, яке відбулося 5 листопада, взяли участь представники міської влади, культурних кіл, ЗМІ Іспанії, української громади Мадридського регіону та Посольства України.

Зазначається, що всесвітньо відомий український художник вперше привіз свої картини до Мадрида. Марчук має намір продовжити їх демонстрацію в інших містах Іспанії та країн Європи з метою ознайомлення зарубіжних шанувальників живопису з найкращими зразками сучасного українського образотворчого мистецтва.

«Відкриття виставки та присутність на ньому Маестро Марчука переконливо довели, що навіть у тяжку добу, наразі – пандемії коронавірусу, від якої гостро потерпає Мадрид, високе мистецтво має здатність надихнути на усвідомлення кожним з нас своєї причетності до загальнолюдської долі та відповідальності за неї», - зауважується в дописі.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев щиро подякував митцю та усім організаторам виставки «за зусилля, що зробили реальністю це свято мистецтва».

На виставці представлено 184 картини художника, повідомляється на Фейсбук-сторінці музею La Neomudéjar.

«Ця виставка єднає життєву траєкторію генія. Його творчість містить в собі вимоги до техніки, яка точно поєднує авангардні традиції 20 століття з абстракцією, що базується на його створенні аж до 21 століття», - йдеться в дописі.

В музеї зауважили: «творчість Марчука охоплює широкий спектр мов, але загалом вдається створити атмосферу занепокоєння та таємничості. Його робота апелює до пам’яті минулого, яке відображає страждання старої Європи, його роботи заглиблюються у жорстокість людини проти людини, період Голодомору в Україні, Чорнобильську катастрофу чи загрозу руйнування планети - ці факти вплинули на життєву траєкторію генія».

Крім того, під час перебування в Мадриді з метою участі у відкритті власної персональної виставки Маестро Іван Марчук відвідав Посольство України в Іспанії та посадив на його території оливкове дерево, зазначається в Фейсбуці.

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Іван Марчук – один із видатних сучасних українських митців, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

У доробку художника близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок та взяв участь у 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.

У 2007 році Іван Марчук увійшов до рейтингу «100 геніїв сучасності», який склала британська газета The Daily Telegraph.

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España