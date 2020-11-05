В Сеулі триває виставка українських ілюстраторів

Дев’ятнадцять українських художників-ілюстраторів беруть участь у виставці «Ukrainian illustration garden» («Сад української ілюстрації»), що триває в Національній бібліотеці дітей та юнацтва в Сеулі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Кореї в Фейсбуці.

Зазначається, що експозиція яскраво та змістовно наповнена. «Вона складається з трьох частин, малюнки до яких створили наші учасники. Перша присвячена видатним постатям української історії. Друга розповідає цікаві факти з життя українців та знайомить з природним та культурним різноманіттям. Третя частина представляє наших героїв та проілюстровані ними книги», - розповідається в дописі.

У посольстві зауважили, що митці, які беруть участь у виставці, поєднали в своїх роботах українську школу ХХ століття, елементи народного мистецтва і відкритий погляд молодих європейців на сучасний книжковий малюнок.

У відкритті «Ukrainian illustration garden» 29 жовтня взяли участь посол України Олександр Горін з дружиною Наталією Тимошенко, почесний консул Украіни в Республіці Корея Кім Хі-Джун, представники бібліотеки та посольства.

Підготовка до виставки тривала щонайменше рік, але, як зазначили в диппредставництві, це не вся історія. «Сміливо додавайте останнє десятиліття, протягом якого набирало обертів українське книговидавництво, а разом з ним – українська книжкова ілюстрація. Це як виростити дерево», - розповіли в посольстві.

Читайте також: У Кореї відкрилося почесне консульство України У дипустанові подякували Національній бібліотеці дітей та юнацтва в Сеулі за ідею спільних виставок з посольствами та підтримку популяризації інших культур через книгу, висловили вдячність клубу ілюстраторів Pictoric за велику кураторську роботу та подякували українським ілюстраторам «за дивовижний сад тут, посеред району Каннам». «Тепер це наше улюблене місце протягом наступних трьох місяців», - зазначили в посольстві.

Виставку, що триває до 29 січня 2021 року, можна відвідати, попередньо зареєструвавшись на сайті бібліотеки.

Фото: Посольство України в Республіці Корея/주한 우크라이나대사관 в Фейсбуці