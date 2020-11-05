В Сеулі триває виставка українських ілюстраторів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Кореї в Фейсбуці.
Зазначається, що експозиція яскраво та змістовно наповнена. «Вона складається з трьох частин, малюнки до яких створили наші учасники. Перша присвячена видатним постатям української історії. Друга розповідає цікаві факти з життя українців та знайомить з природним та культурним різноманіттям. Третя частина представляє наших героїв та проілюстровані ними книги», - розповідається в дописі.
У посольстві зауважили, що митці, які беруть участь у виставці, поєднали в своїх роботах українську школу ХХ століття, елементи народного мистецтва і відкритий погляд молодих європейців на сучасний книжковий малюнок.
У відкритті «Ukrainian illustration garden» 29 жовтня взяли участь посол України Олександр Горін з дружиною Наталією Тимошенко, почесний консул Украіни в Республіці Корея Кім Хі-Джун, представники бібліотеки та посольства.
Підготовка до виставки тривала щонайменше рік, але, як зазначили в диппредставництві, це не вся історія. «Сміливо додавайте останнє десятиліття, протягом якого набирало обертів українське книговидавництво, а разом з ним – українська книжкова ілюстрація. Це як виростити дерево», - розповіли в посольстві.
Виставку, що триває до 29 січня 2021 року, можна відвідати, попередньо зареєструвавшись на сайті бібліотеки.
Фото: Посольство України в Республіці Корея/주한 우크라이나대사관 в Фейсбуці