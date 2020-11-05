У Кореї відкрилося почесне консульство України

В Республіці Корея 4 листопада урочисто відкрили почесне консульство України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Кореї в Фейсбуці.

Почесним консулом призначено відомого корейського бізнесмена Кім Хі Джуна.

У церемонії відкриття взяли участь посол України в Республіці Корея Олександр Горін, колишні корейські посли в Україні, а також представники місцевих бізнесових структур та діячи культури.

​Як підкреслив у своєму виступі під час урочистої церемонії Горін, відкриття почесного консульства України в Республіці Корея є непересічною подією, яка повною мірою відображає динамічний розвиток українсько-корейських відносин.

«Ми сподіваємось, що це почесне консульство стане новим координаційним центром та порадником не лише для малих та середніх підприємств, а й для всіх, хто зацікавлений у економічному та культурному співробітництві між нашими країнами», – наголосив посол.

​У свою чергу, почесний консул Кім Хі Джун подякував Україні за надану честь та запевнив, що докладе всіх можливих зусиль для розвитку ефективної співпраці між Республікою Корея та Україною. Він зауважив, що основними напрямками своєї діяльності бачить всебічний розвиток співробітництва між двома дружніми країнами.

Фото: Посольство України в Республіці Корея/주한 우크라이나대사관 в Фейсбуці