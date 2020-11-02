В Узбекистані планують провести українські тижні – посол

Українську культуру, мистецтво, кіно, кухню, національне вбрання, ремесла тощо представлять в Узбекистані в рамках запланованих українських тижнів.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів посол України в Республіці Узбекистан Микола Дорошенко в інтерв’ю узбецькому інформаційному агенству «DUNYO», яке також розміщене на вебсторінці посольства.

«Уже найближчим часом, після зняття карантинних обмежень, плануємо провести Український тиждень в Узбекистані. Цілих сім днів плануємо балувати українською кухнею, проводити майстер-класи з приготування українських національних страв, показувати сучасний український одяг, представляти музику, знайомити з народними ремеслами, виставляти твори живопису ... А в наступному році надамо узбецькому глядачеві можливість познайомитися з новими українськими фільмами під час тижня українського кіно», - сказав український посол.

Дорошенко зауважив: «Завдання посольства - сприяти культурному обміну, зробити так, щоб кращі зразки української культури стали доступними для узбекистанців. Ми б хотіли показати культуру нової, сучасної України, познайомити вас з нашими молодими талановитими авторами і виконавцями».

Як зазначив посол, в сучасному світі культура є важливим чинником розвитку суспільства і держави. Адже попри постійне вдосконалення технологій, зміну економічних моделей, еволюцію міжнародних зв'язків, збереження і розвиток культури - це той фактор, який дозволяє нам зберігати національну ідентичність у глобальному світі.

Крім того, Дорошенко назвав своїм «безумовним пріоритетом» відкриття прямого авіасполучення між Україною і Узбекистаном. На переконання посла, це має створити сприятливі умови для бізнесу, сприяти трудовій та академічній мобільності, реалізації туристичного потенціалу регіонів, в кінці кінців полегшити життя сім'ям, чиї рідні та близькі люди живуть у наших країнах.

«Українська лоукост-компанія SkyUp уже найближчим часом готова відкрити регулярні авіарейси не тільки з Києва в Ташкент, а й зі Львова в Самарканд. При цьому вартість квитка в дві сторони очікується на рівні 300 доларів США. Як на мене, то складно придумати більш дієвий метод зблизити наші країни, ніж прямий авіарейс. Дуже сподіваюся на підтримку цього проєкту з боку узбецьких колег», - зауважив посол.

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Дипломат висловив переконання, що розвиток відносин з країнами Азії і, перш за все, з країнами Центральної Азії, (до яких належить, зокрема, Узбекистан - ред.), має стати одним з пріоритетів зовнішньої політики України на даному етапі.

«Перспективність азійського напрямку усвідомлюється на найвищому рівні українського політикуму: і Президентом України В.Зеленським, і міністром закордонних справ України Д.Кулебою», - запевнив Дорошенко.

Він нагадав, що у квітні поточного року в українському МЗС пройшов «Тиждень Азії», і додав: «Підводячи його підсумки, наш міністр підкреслив: "Прагматична, стабільна, багатогранна дипломатія України в Азії - це ще одна частина нашої стратегії щодо зміцнення позицій нашої країни в посткоронавірусному світі"».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський призначив у квітні цього року Миколу Дорошенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Узбекистан.