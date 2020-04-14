Президент призначив послів України в Японії та ще трьох країнах

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Корсунського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії.

Текст відповідного указу оприлюднений на сайті глави держави.

Іншим своїм указом Зеленський звільнив Ігоря Харченка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії.

Окрім того, глава держави підписав указ про призначення Оксани Васильєвої Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Марокко.

Любов Абравітову він призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південно-Африканській Республіці.

Миколу Дорошенка Президент призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Узбекистан.

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Сергій Корсунський — український науковець, дипломат, доктор фізико-математичних наук, заслужений економіст України, працює в системі МЗС з 1994 року. Він обіймав посаду директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС з жовтня 2017 року. У 1995-1998 рр. був радником з економічних питань в Посольстві України в Державі Ізраїль. У 1999-2000 рр. Корсунський обіймав посаду заступника директора Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України. У 2000-2005 рр. - радник, радник-посланник та виконуючий обов'язки Посла в Посольстві України в США. У 2006-2008 рр. Корсунський був на посаді директора Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України. У 2008-2016 рр. - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці.

Харченко обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії із 2013 року.

Любов Абравітова навчалася в Одеському національному університеті імені І.Мечникова, Інститут соціальних наук, спеціальність: міжнародні відносини (1997 – 2002), та у Женевському університеті (Швейцарія), магістр з питань міжнародної безпеки (2015). У 2003-2004 працювала у Представництві МЗС України в Одесі. У 2004-2007 рр. - у Посольстві України в Канаді, у 2007-2009 - у Міністерстві закордонних справ, у 2009-2013 рр. - у Посольстві України в Бельгії, у 2013-2016 - у Міністерстві закордонних справ, а саме у Департаменті країн Близького Сходу та Африки

У 2017 році Абравітова була радником Посольства України в Південно-Африканській Республіці.

Дорошенко у 1981 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького, історичний факультет. Кандидат історичних наук, доцент. У 2001 році отримав Сертифікат про участь в програмі Гарвардського університету (Сполучені Штати Америки) “Ризики, виклики та перспективи співробітництва в Чорноморському регіоні”.

У 2002 році отримав диплом Школи управління ім. Джона Ф.Кеннеді Гарвардського університету (Сполучені Штати Америки) за програмою підвищення кваліфікації державних службовців високого рівня з питань безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні.

З 1995 по 1997 р. був на посаді першого секретаря, завідувача відділу Росії Міністерства закордонних справ України. З 1997 по 1999 р. Дорошенко працював завідувачем відділу країн СНД, Азії, Африки та країн Латинської Америки Управління зовнішньої політики Адміністрації Президента України. З 1999 по 2004 р. – завідувач відділу, заступник керівника Управління зовнішньополітичних аспектів національної безпеки Апарату Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ). З 2004 по 2005 р. – радник-посланник Посольства України у Російській Федерації.

Дорошенко з 2005 по 2007 р. займався підприємницькою діяльністю.

З 2007 по 2012 р. – проректор з міжнародного співробітництва Національного університету державної податкової служби України.

З 2012 по 2015 р. – заступник директора Департаменту, Директор Департаменту, Посол з особливих доручень.