Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу у боротьбі з коронавірусом

Президент Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу в боротьбі з коронавірусом.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, з якими ми спільно протидіємо хворобі. Перш за все, це наші друзі з Китайської Народної Республіки. Я дякую їм за плідну та ефективну співпрацю з українською стороною. За те, що всі питання вирішуються швидко, а головне – результативно", - сказав Зеленський.

Він також подякував керівництву Об’єднаних Арабських Еміратів за надану гуманітарну допомогу - це високоякісне захисне спорядження, потрібне для безпеки лікарів.

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"Дякую й іншим державам, з якими ми тісно взаємодіємо задля забезпечення людей усім необхідним", - додав Президент.

Він наголосив, що, зі свого боку, Україна також завжди готова допомогти своїм партнерам.

Зеленський переконаний, що сьогодні весь світ проходить тест на згуртованість, і добре, що ми не живемо за правилом «кожен сам за себе».