Президент анонсував прибуття в Україну ще 11 літаків з медобладнанням

Днями очікується прибуття трьох літаків із засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням для боротьби з COVID-19, наступного тижня - ще восьми.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Цими днями ми чекаємо на прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання", - сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, наступного тижня заплановано прибуття у "Бориспіль" восьми літаків із "цінними вантажами".

Зеленський запевнив, що робота із забезпечення країни усім необхідним у боротьбі з коронавірусом не зупиняється.