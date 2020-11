В Узбекистані посвідчення закордонного українця вручили шістьом представникам діаспори

В посольстві України в Ташкенті минулого тижня вручили шість посвідчень закордонного українця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

В посольстві зауважили, що одним з наріжних конституційних обов’язків України як держави є задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за її межами.

«Наша держава сприяє розвитку національної свідомості українців, які проживають за кордоном, зміцненню зв'язків з Батьківщиною та поверненню їх в Україну. Ось і сьогодні (27 жовтня – ред.) маємо радість привітати шістьох нових власників посвідчень закордонного українця. Щиро поздоровляємо їх із цією важливою подією у їхньому житті та бажаємо реалізувати себе у великій дружній українській сім'ї!», - зазначили в дипустанові.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan в Фейсбуці