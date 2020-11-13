У Вінниці відкрили виставку про польсько-український союз часів Української революції

У Вінниці з нагоди свята Незалежності Польщі відкрилася виставка «За нашу і вашу свободу. Польсько-український союз 1920 р. Братство зброї перед лицем більшовицької агресії».

Участь у відкритті виставки взяв генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Дам’ян Цярціньські, передає кореспондент Укрінформу.

«Цій історії сто років, її бачать. У Польщі ми також підкреслюємо ці моменти. Цю виставку презентуємо завдяки співпраці з Центром історії Вінниці, вона показує певний процес - від початку домовленостей (про співпрацю у боротьбі з більшовиками між Юзефом Пілсудським та Симоном Петлюрою – ред.) аж до моменту, коли це закінчилось Ризькими домовленостями, які, на жаль, не були корисні Україні. Сподіваюсь, ця історія буде цікавою нашим вінницьким друзям», - сказав Цярціньські.

Виставка «За нашу і вашу свободу Польсько-український союз 1920 року. Братство зброї перед лицем більшовицької агресії» / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

За його словами, виставка є одним із заходів з відзначення національного свята Незалежності Польщі. Вона присвячена 100-річчю Варшавської битви та спільній боротьбі Армії Української Народної Республіки та Війська Польського проти більшовицької агресії. У ній представлено долю політичного та військового співробітництва Юзефа Пілсудського та Симона Петлюри.

Виставка була створена Фондом свобода і демократія. Україномовну версію виставки підготувало Генеральне консульство Польщі у Вінниці у співпраці з Центром історії Вінниці. В серпні 2020 року виставку презентували у Варшаві.

Експозиція складається з дев’яти виставкових планшетів, які розповідають про різні етапи співпраці українського та польського війська у боротьбі з більшовиками. Її можна буде побачити упродовж двох тижнів на Європейській площі.

Як повідомлялося, Польща 11 листопада відзначила 102-гу річницю з дня відновлення незалежності країни.

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Цього дня у 1918 році Рада регентів у Варшаві передала військове керівництво на польських територіях у руки звільненого з ув'язнення в Німеччині польського політика Юзефа Пілсудського. Вважається, що цього дня Польща після більш як 120 років перерви знову отримала незалежність.