У Львові відзначили річницю створення ЗУНР

У Львові відзначили 102-у річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та вшанували пам’ять січових стрільців, вояків Української галицької армії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Сьогодні спільною молитвою та покладанням квітів представники влади, духовенства й громадськості вшанували пам’ять борців за незалежність України на Личаківському цвинтарі», - зазначається у повідомленні.

На Личакові вшанували пам’ять борців за незалежність України / Фото: ЛМР

Зокрема, квіти поклали до Меморіалу воїнам Української галицької армії, до могил Дмитра Вітовського — держсекретаря військових справ ЗУНР, Олександра Тисовського — засновника «Пласту», Михайла Галущинського — команданта легіону Українських січових стрільців, Северина Левицького — видатного пластового діяча та воїна УГА, Євгена Петрушевича — президента національної ради ЗУНР, а також до могил новітніх Героїв на полі почесних поховань № 76. На могилах також запалили лампадки.

Заходи відбулися під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також за участю почесної варти академії.

У південно-східній частині Личаківського цвинтаря (поле 76) розташований Меморіальний комплекс воїнів УГА. Вершину колони звеличено бронзовою скульптурою Архистратига Михаїла з дубовою гілкою в лівій руці і мечем у правій, які, відповідно, символізують славу і мужність.

Зліва від пам’ятника дугою розміщена монументальна гранітна стіна, біля підніжжя якої запроєктовано п’ять крипт для найпочесніших поховань. До першої крипти урочисто перепоховали у 2002 році з Відня прах засновника «Пласту» Олександра Тисовського (1886−1968) — громадського і політичного діяча, професора Львівського університету. У сусідній крипті - перший командант Українських січових стрільців Михайло Галущинський (1878−1931) — видатний громадський та військовий діяч, педагог, директор Рогатинської гімназії, учасник Листопадового зриву 1918 року, голова товариства «Просвіта» (1923−1931), один із співзасновників й провідний член УНДО. До третьої крипти перевезено у 2002 році з Берліна урну з прахом державного секретаря (міністра) військових справ ЗУНР, полковника УГА Дмитра Вітовського (1887−1919), який під час Першої світової війни командував сотнею, а потім куренем УСС, відзначився у кривавих боях проти російських військ у Карпатах, на горі Маківці. У 1918 р. очолив Листопадове повстання, після чого усю повноту влади передав Українській Національній Раді. У четвертій крипті похований Северин Левицький (1890−1962) — педагог, учитель середніх шкіл та визначний пластовий діяч.

Важливим елементом пантеону є «Престіл Пам’яті» у формі півкола. На гранітних плитах викарбувано 239 прізвищ старшин, підстаршин та стрільців УГА, полеглих у боях за Львів (1918−1919). Престіл також доповнений двома обелісками, між якими по колу розміщено сім картушів із зображеннями бойових відзнак УСС та УГА, відлитих у бронзі.

Тут також розташована крипта, у якій спочиває президент ЗУНР Євген Петрушевич (1863−1941) — громадський і політичний діяч, посол до австрійського парламенту (1907−1918), голова Української парламентської репрезентації, член директорії УНР (1919).