У столиці Латвії вшанували пам'ять жертв політичних репресій

У Ризі в колишній будівлі КДБ пройшла акція «Молитва пам'яті», присвячена жертвам репресій радянської влади.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на організаторів заходу, активісток Яну Калниню і Лігу Зариню.

Акція «Молитва пам'яті» 30 жовтня проходить у різних містах світу з 2010 року. У Ризі - протягом семи років, останні чотири рази - у дворі в'язниці КДБ в центрі міста, в так званому «кутовому будинку». На відкритті заходу, присвяченого пам'яті жертв комуністичного режиму, виступила відома латвійська режисерка-документалістка Дзінтра Гека, автор низки фільмів про латишів, репресованих у роки радянської влади. Після цього протягом декількох годин відбувалося зачитування імен та коротких біографічних даних невинно загиблих. Щогодини читання зупинялося і відбувалася заупокійна молитва.

«У наших списках - сотні імен, які були зібрані з усіх можливих джерел. Наприклад, величезна база є у фонду «Діти Сибіру», заснованого Дзінтрою Гекою», - пояснила Яна Калниня. Ліга Зариня також розповіла, що, зокрема, в цьому році понад 500 імен розстріляних латишів надіслав московський меморіал «Комунарка» (колишній спецоб'єкт, розстрільний полігон НКВС).

Серед інших був згаданий офіцер штабу армії УНР, дипломат, представник України на Ризькій мирній конференції 1920 року Максим Дідковський. Згодом він став політемігрантом, в 1931 році отримав громадянство Латвії, жив у Ризі, торгував книжками. Після окупації країни 21 січня 1941 року Дідковський був засуджений до розстрілу за «надання допомоги міжнародній буржуазії» та «активну боротьбу проти революційного руху».

За Радянського Союзу на 30 жовтня припадала дата, якої влада не визнавати - День політв'язня в СРСР. 30 жовтня 1974 року в'язні мордовських і пермських таборів, де було багато й українських політв'язнів, на знак протесту проти репресій почали голодування.

Згодом 30 жовтня було офіційно визнано в Росії Днем пам'яті жертв політичних репресій, це сталося 18 жовтня 1991 року.

В Україні День пам'яті жертв політичних репресій відзначається в третю неділю травня.