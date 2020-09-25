У Ризі під посольством РФ вимагали звільнити політв’язнів
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Укрінформ
Латвійські активісти у п’ятницю ввечері пікетували Посольство РФ у Ризі з вимогою звільнити українських політв’язнів.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учасники годинного пікетування принесли латвійський, український і кримськотатарський прапори, постери з зображеннями політв’язнів, плакати з вимогами їх звільнення та припинення російської агресії в Україні.
Перед початком пікетування його учасники підписали листівки з вітаннями українським політв’язням.
В акції загалом взяли участь близько 15 осіб, зокрема й представники української діаспори.
Організатором акції виступило латвійське Товариство підтримки України/Ukrainas Patriotu Kustiba.
Фото: Олег Кудрін