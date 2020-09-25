У Ризі під посольством РФ вимагали звільнити політв’язнів

Латвійські активісти у п’ятницю ввечері пікетували Посольство РФ у Ризі з вимогою звільнити українських політв’язнів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники годинного пікетування принесли латвійський, український і кримськотатарський прапори, постери з зображеннями політв’язнів, плакати з вимогами їх звільнення та припинення російської агресії в Україні.

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Перед початком пікетування його учасники підписали листівки з вітаннями українським політв’язням.

В акції загалом взяли участь близько 15 осіб, зокрема й представники української діаспори.

Організатором акції виступило латвійське Товариство підтримки України/Ukrainas Patriotu Kustiba.

Фото: Олег Кудрін