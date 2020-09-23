Латвія і Литва закликали до припинення репресій в Білорусі

Президенти Латвії і Литви Егілс Левітс і Гітанас Науседа на дебатах в Генасамблеї ООН закликали до припинення репресій в Білорусі щодо мирних демонстрантів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на трансляцію на сайті ООН.

«Ми з великою стурбованістю стежимо за подіями в Білорусі, особливо в світлі жорстоких репресій, які почалися після президентських виборів. Ми закликаємо до проведення нових демократичних і прозорих виборів і до припинення репресій щодо мирних демонстрантів», - заявив президент Егілс Левітс.

За його словами, зараз Латвія надає медичну допомогу кільком жертвам репресій. «Ми також закликаємо Росію утриматися від подальшого втручання в справи Білорусі, щоб білоруський народ міг самостійно вирішувати яким буде майбутнє держави», - підкреслив латвійський президент.

Він нагадав, що в ході протестів білоруські жінки проявили особливу силу і мужність, і привів недавні слова лауреата Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич «про прагненні змін, жадобі нового життя, жадобі чесності». «У Латвії ми до сих пір пам'ятаємо таку спрагу - і 30 років по тому. Ми завжди готові поділитися нашим багатим досвідом відновлення демократії і свободи», - резюмував Левітс.

Президент Литви Гітанас Науседа, в свою чергу, вважає вкрай сумними спроби підірвати цінності ООН, що виражаються в «порушенні міжнародного права, прав людини, зловживанні владою щодо власних громадян». Прикладом цього є нинішня криза в Білорусі.

Науседа назвав акції мирного протесту мужнього білоруського народу після фальсифікації результатів виборів «безпрецедентними». І нагадав, що нелегальний режим застосовує проти учасників протесту жорстоку силу і тортури. «І все це відбувається в Європі в той час, коли ми відзначаємо 75-ту річницю ООН. Ми повинні ставитися до цих злочинів проти правосуддя з неприйняттям і презирством. Якщо це залишиться непоміченим і без заходів у відповідь, то це лише створить клімат безкарності і підірве верховенство права в глобальному масштабі», - заявив президент Литви.

За його словами, в Білорусі зараз під загрозою самі основи демократичних суспільств: основні свободи - слова, вираження поглядів, а також права на самовизначення. «Прийшов час захистити цінності міжнародного співтовариства. ООН, її установам слід уважно стежити за ситуацією в Білорусі і наполегливо закликати її влади утримуватися від застосування сили, забезпечувати дотримання принципів міжнародного права і прав людини і нарешті почати мирну передачу влади», - зазначив Науседа.

На його думку, міжнародне співтовариство повинне послати владі Білорусі потужний сигнал - про звільнення незаконно затриманих і політв'язнів і покарання всіх винних у незаконному застосуванні сили і тортур. При цьому Рада ООН з прав людини повинна відслідковувати ситуацію в Білорусі на постійній основі.

Нагадаємо, в понеділок, 21 вересня, розпочалася ювілейна 75-й сесії Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.

У Білорусі сьомий тиждень тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня.

Фото: TUT.by