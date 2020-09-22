У Білорусі на активістів і учасників протестів завели понад 250 справ - правозахисники

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на правозахисний центр «Весна».

Найпоширеніші статті Кримінального кодексу, за якими були порушені кримінальні справи, це: 293 КК РБ (Масові заворушення) - "Весні" відомі прізвища мінімум 87 фігурантів справ за цією статтею; 342 КК РБ (Організація або активна участь в групових діях, які грубо порушують громадський порядок) - справи за цією статтею масово заводилися проти активістів у травні і липні ("справа Тихановського" або "Гродненська справа", "справа 14 липня"); 363 КК РБ (Спротив працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, яка охороняє громадський порядок); 364 КК РБ (Насильство або погроза застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ); 243 КК РБ (Ухилення від сплати податків) - за цією економічною статтею були затримані активісти штабу Віктора Бабарика і співробітники компаній, які допомагали штабам альтернативних кандидатів або постраждали під час акцій протесту.

Також відомо про початок кримінальних справ за наклеп (ст.188 КК РБ), хуліганство (арт. 339 КК РБ) і за іншими статтями Кримінального кодексу.

Правозахисний центр "Весна" збирає відомості про людей, чиє кримінальне переслідування пов'язане з подіями виборчої кампанії і після неї. Станом на 22 вересня зібрано 200 імен і прізвищ таких людей з різних міст країни. 68 осіб з цього списку вже визнані політичними в'язнями. Список буде оновлюватись і доповнюватись.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.