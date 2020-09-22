В ЄС підготували санкційний список з 40 білоруських чиновників установ - Боррель

В Євросоюзі підготували санкційний список з 40 осіб і установ Білорусі, причетних до фальсифікації виборів і насильства щодо демонстрантів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі "Білоруси мужньо вимагають змін. ЄС повинен підтримати їх" високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

За його словами, у понеділок на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу було погоджено просуватися за чотирма основними напрямами дій щодо ситуації в Білорусі, яка склалася після президентських виборів. Одним з таких напрямів є санкції.

«Було підготовлено список з близько 40 імен та установ, відповідальних за фальсифікацію виборів, репресії щодо мирних протестувальників і жорстоке поводження з боку держави», - заявив Боррель.

Він додав, що будь-які активи цих осіб і установ на території ЄС будуть заморожені, і вони не зможуть отримувати будь-яке фінансування з ЄС. Також їм заборонять відвідувати країни Євросоюзу.

«На жаль, санкції ще не було схвалено, оскільки це вимагає одностайності і одна країна-член ЄС (Кіпр – ред.) не була готова долучитися до консенсусу», - зазначив Боррель.

Зазначається, що результати обговорень глав МЗС країн-членів ЄС буде представлено на наступному засіданні Європейської Ради.

«Європейські лідери повинні надати подальші вказівки, як просуватися далі. Тим часом ми продовжимо переглядати список з 40 імен на постійній основі, з врахуванням подій. Я дав чітко зрозуміти, що ми маємо відповідальність прийняти ці санкції. Це питання довіри до нас», - наголосив Боррель.

Крім того, високий представник ЄС заявив про потребу започаткувати національний діалог у Білорусі за участю Координаційної ради опозиції із залученням ОБСЄ як міжнародного посередника, оскільки Координаційна рада закликає провести нові, вільні та справедливі вибори під міжнародним спостереженням.

Боррель також заявив, що готовий відправитися до Білорусі для врегулювання ситуації.

«Ми також підтримуємо пропозицію поточної і майбутньої глав ОБСЄ, Албанії та Швеції, відправитися в Мінськ. Я готовий поїхати до Мінська, якщо це може сприяти прогресу. До теперішнього часу Лукашенко відмовляється співпрацювати з Європейським союзом на будь-якому рівні», - підкреслив Боррель.

Він наголосив, що ЄС не буде втручатися в справи Білорусі, але продовжить підтримувати демократичний вибір і права людини.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: College of Europe in Natolin