У Польщі поставили пам’ятник Симону Петлюрі

У польському місті Скернєвіце постав меморіал під назвою “Перед Варшавською битвою”, частиною якого є пам’ятник головному отаману військ УНР Симону Петлюрі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на РАР.

Монумент складається з чотирьох окремих пам’ятників: окрім Симона Петлюри, тут увічнені маршалок Юзеф Пілсудський, прем’єр Угорщини Пал Телекі та Шарль де Голль, який згодом став президентом Франції.

“Пам’ятник, який ми відкриваємо у 100-річчя Варшавської битви, є пам’ятником міжлюдської та міжнародної солідарності. Тоді поляки були разом з угорцями, українцями, французами, а також білорусами, американцями і румунами, які постачали боєприпаси захисникам Варшави, Польщі та Європи”, - заявив на церемонії відкриття віцепрем’єр, міністр культури, національної спадщини і спорту Польщі Пьотр Глінський.

Він нагадав, що 12 серпня 1920 року на залізничну станцію в Скернєвіце прибув перший потяг з Угорщини з амуніцією та зброєю.

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“З нами були представники Української народної республіки. Ми тоді разом боролися за незалежність, Симон Петлюра був лідером”, - наголосив Глінський.

Віцепрем'єр також зауважив, що французи оснащували і навчали польську армію в 1920 році, а одним з офіцерів, який тренував польських солдатів, був Шарль де Голль.

Як відомо, у серпні 1920 року польська армія за підтримки військ УНР розбила під Варшавою більшовицькі війська Михайла Тухачевського.

Фото: PAP/Roman Zawistowski