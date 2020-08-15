Стефанішина взяла участь у відкритті у Варшаві виставки щодо союзу Петлюри з Пілсудським

Виставка до 100-річчя Варшавської битви, присвячена союзу Польського війська та війська УНР, під назвою “За нашу і вашу свободу” відкрилася у суботу у варшавському парку “Королівські Лазні”.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Участь у відкритті виставки взяли, зокрема, віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця.

“Ми відкриваємо виставку про українсько-польське військове братерство. Я рада відзначити, що це братерство сьогодні базується не лише на військовій підтримці, а щоб об’єднувати зусилля заради спільного майбутнього, відбудови незалежності України, відновлення територіальної цілісності і розбудови демократії на всьому континенті”, - наголосила віцепрем’єрка під час відкриття виставки.

Вона зазначила, що сьогоднішні виклики теж є значними як для України, так і для Польщі.

“Ми розуміємо, що як і 100 років тому наші країни стоять поряд, допомагаючи одна одній”,- наголосила Стефанішина.

Дещиця підкреслив, що союз Петлюри і Пілсудського утвердив незалежність Польщі, допоміг здолати агресію комуністичної Росії й утвердив військовий союз України і Польщі. За його словами, цю виставу планується також показати в інших регіонах Польщі.

Перед присутніми виступили також голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима та голова правління польської фундації міжнародної солідарності Рафал Дзєнцьоловський. Вони наголошували на важливості союзу Петлюра-Пілсудський для нинішнього покоління українців і поляків.

З експозицією, присвяченою українсько-польському братерству зброї, можна познайомитися у зовнішній галереї парку “Королівські Лазні” навпроти Ради міністрів Польщі.

Варшавська битва, або "диво над Віслою" - це битва польської армії спільно з підрозділами армії УНР проти більшовицьких військ під командуванням Михайла Тухачевського, в результаті якої більшовики у серпні 1920 року зазнали поразки.