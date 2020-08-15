"Полум'я братерства": Стефанішина у Варшаві вшанувала пам'ять вояків УНР

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина взяла участь у спільній акції українських пластунів та польських скаутів щодо вшанування пам'яті вояків УНР на Вольському православному кладовищі у Варшаві.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Участь у церемонії взяли десятки осіб: представники української громади Польщі, дипломати, українські пластуни та польські скаути кількох скаутських організацій, представники польської державної та місцевої влади, численні ЗМІ.

“Я дуже вдячна українським пластунам і скаутам за те, що вони продовжують нести цю пам'ять, мобілізуючи та об’єднуючи українців і поляків. Ми й надалі докладатимемо максимум зусиль до її збереження. Історія показує, що об’єднуючись навколо майбутнього не лише України та Польщі, але і Європи, ми можемо досягати великих результатів”,- заявила Стефанішина.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував українським скаутам і польським скаутам за акцію “Полум’я братерства”, яка, за його словами, є також “полум’ям пам’яті та майбутнього”.

“Це – полум’я, яке понесе наше партнерство в майбутнє. Вірю, що тільки в майбутньому незалежна Україна і незалежна Польща мають своє майбутнє”,- наголосив український дипломат.

Зі зверненням до присутніх виступили українські та польські пластуни та скаути, які наголошували, що братерство і солідарність мають бути не лише словами, але і діями.

“Шукаймо, спільноти, поваги, розуміння між нашими народами. Полум’я братерства допоможе зміцнити та Польщу й Україну”, - наголосила представниця українського Пласту.

Стефанишина у Варшаві вшанувала пам'ять вояків УНР / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Вона наголосила, що зараз потрібно усвідомлювати загрозу з боку Росії, бути об’єднаними, і діяти пліч-о-пліч як робили це 100 років тому війська Юзефа Пілсудського та Симона Петлюри.

Учасники акції поклали вінки до пам’ятників воякам УНР на Вольському кладовищі, а польські та українські пластуни та скаути запалили на кожній з українських могил свічку пам’яті. Православне та католицьке духовенство прочитало молитву у пам'ять про вояків Симона Петлюри.

Як повідомлялося, 13 серпня у Варшаві відкрито сквер імені генерала армії УНР Марка Безручка. Він очолював оборону від більшовиків міста Замосць на південному сході Польщі.

Варшавська битва, або "диво над Віслою" - це битва польської армії спільно з підрозділами армії УНР проти більшовицьких військ під командуванням Михайла Тухачевського, в результаті якої більшовики у серпні 1920 року зазнали поразки.