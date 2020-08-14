У Польщі з нагоди 100-річчя Варшавської битви вшанували пам'ять вояків УНР

Пам'ять вояків УНР – союзників Юзефа Пілсудського у боротьбі з більшовиками вшанували на Вольському православному кладовищі у Варшаві в межа відзначення 100-річчя Варшавської битви.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у заході взяли представники української громади та дипломати, польські політики й урядовці, зокрема віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська, міністр сільського господарства і розвитку села Ян Кшиштоф Ардановський, міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський.

“Сьогодні ми вшановуємо тут солдатів, офіцерів і генералів, які пліч-о-пліч з польським військом 100 років тому захищали незалежність Польщі, а також боролися за незалежність України. Вони є нашими спільними героями, і дуже добре, що можна віддати їм шану на цьому відновленому цвинтарі”, - заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Він звернув увагу на те, що за часів СРСР пам'ять про вояків УНР знищувалася, а зараз її відроджено.

Український дипломат наголосив, що лише діючи спільно Україна і Польща здолають усілякі загрози.

“А ці загрози все ще є: 100 років тому українці боролися за Польщу, а 100 років по тому Польща допомагає Україні стати суверенною і незалежною країною”,- підкреслив Дещиця.

Голова управління з питань ветеранів та репресованих осіб уряду Польщі Ян Юзеф Каспшик наголосив, що в 1920 році вояки Симона Петлюри об'єдналися з польськими солдатами перед загрозою з боку комуністичної Росії. Він зазначив, що якби не зусилля Юзефа Підсудського і його соратника Петлюри, які добре розуміли плани більшовиків, то сьогодні могли б інший вигляд мати Польща, Україна та Європа.

“На цих добрих прикладах з минулого маємо будувати наші сучасні і майбутні відносини заради добра і братерства обох народів”,- зауважив Каспшик.

Память вояків УНР присутні вшанували молитвою, військовими залпами і покладанням вінків до пам’ятників. Зокрема, до могили генерала армії УНР Марка Безручка поклали вінки члени його родини, які приїхали з України.

Як повіломлялося, 13 серпня у Варшаві відкрито сквер імені генерала армії УНР Марка Безручка. Він очолював оборону від більшовиків міста Замосць на південному сході Польщі.

Варшавська битва, або "диво над Віслою" - це битва польської армії спільно з підрозділами армії УНР проти більшовицьких військ під командуванням Михайла Тухачевського, в результаті якої більшовики у серпні 1920 року зазнали поразки.

Фото: Юрій Банахевич