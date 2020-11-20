Революція Гідності: Міносвіти призначило молодим ученим 21 стипендію

Міністерство освіти та науки призначило 21 державну стипендію найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"Державні іменні стипендії для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні – призначено 21 молодому вченому", - йдеться у повідомленні.

За результатами конкурсного відбору переможці з 2021 року отримуватимуть стипендію в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок року.

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Відбір претендентів відбувався за кількома номінаціями: стипендія імені Дмитра Максимова - 4 особи; стипендія імені Назарія Войтовича - 5 осіб; стипендія імені Романа Гурика - 4 особи; стипендія імені Устима Голоднюка - 5 осіб; стипендія імені Юрія Поправки - 3 особи.