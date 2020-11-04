Зеленський призначив стипендії дітям двох загиблих в АТО журналістів

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям двох журналістів, які загинули зоні проведення АТО.

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Призначити стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків", - йдеться у документі

Як зазначається, стипендії призначено доньці журналіста Віктора Гурняка Юстині, 2012 року народження, а також доньці журналіста Олександра Чернікова Олені, 2014 року народження.

Український фотокореспондент, боєць 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Віктор Гурняк загинув на Луганщині 19 жовтня 2014 від мінометного снаряда, коли під обстрілом вивозив поранених.

Журналіст Олександр Черніков поліг 22 січня 2015-го у бою поблизу Донецького аеропорту.

Фото: president.gov.ua