Зеленського просять дати стипендії дітям лікарів, які померли від COVID-19
Як передає Укрінформ, про це в ефірі телепрограми «Право на владу» заявила ведуча Наталія Мосейчук.
«Володимире Олександровичу, я дуже прошу вас запровадити президентську стипендію для дітей лікарів, які загинули від COVID-19. Прошу простежити долю цих дітей», - сказала телеведуча.
Вона нагадала, що дітям з Донецька й Луганська влада гарантувала вступ в українські виші, та зазначила: «Дуже прошу, щоб діти лікарів, які загинули, змогли безперешкодно втупити у виші у яких вони забажають вчитися».
Ініціативу Мосейчук підтримали учасники програми.
В ефірі навели цифри: виплату компенсації у сумі 557,5 тис. грн підтвердили лише для 26 зі 132 лікарів, які померли від коронавірусу. Така ситуація виникла через те, що у багатьох випадках дуже важко довести, що лікар помер саме від COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за останню добу – 7 053.