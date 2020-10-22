Зеленського просять дати стипендії дітям лікарів, які померли від COVID-19

Ведуча та учасники програми «Право на владу» звернулися до Президента з проханням узяти під особистий контроль справи всіх лікарів, померлих від COVID-19, у яких залишились діти.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телепрограми «Право на владу» заявила ведуча Наталія Мосейчук.

«Володимире Олександровичу, я дуже прошу вас запровадити президентську стипендію для дітей лікарів, які загинули від COVID-19. Прошу простежити долю цих дітей», - сказала телеведуча.

Вона нагадала, що дітям з Донецька й Луганська влада гарантувала вступ в українські виші, та зазначила: «Дуже прошу, щоб діти лікарів, які загинули, змогли безперешкодно втупити у виші у яких вони забажають вчитися».

Ініціативу Мосейчук підтримали учасники програми.

В ефірі навели цифри: виплату компенсації у сумі 557,5 тис. грн підтвердили лише для 26 зі 132 лікарів, які померли від коронавірусу. Така ситуація виникла через те, що у багатьох випадках дуже важко довести, що лікар помер саме від COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за останню добу – 7 053.