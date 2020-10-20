В Україні бракуватиме медиків у разі 12 тисяч нових випадків COVID-19 за добу - МОЗ

Якщо щодня реєструватимуться 9-12 тисяч нових хворих на коронавірус, то в Україні будуть проблеми з кадровим ресурсом медиків.

Про це сказав президент Асоціації анестезіологів України, експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо щодня реєструватиметься 9-12 тисяч нових хворих, якщо ми матимемо позитивну динаміку з наростання осіб, які захворіли за день, то боюся, що ми не справимося не в технічному, а в кадровому плані", - сказав Дубров.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні для надання допомоги пацієнтам із коронавірусом задіяні 2714 лікарів-анестезіологів. Це кожен третій лікар-анестезіолог, який працює в нашій країні.

Дубров додав, що три чверті людей, які померли від коронавірусу, це особи старшої вікової групи. "У відділенні інтенсивної терапії, де працюю я, маючи п'ять чергувань на місяць, 70-80% - це хворі старшого віку, хворі з супутніми патологіями. Перш за все, це цукровий діабет, хвороби серцево-судинної системи", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.