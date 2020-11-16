Фокус на регіони й молодь: Дробович розповів про День Гідності та Свободи-2020

У фокусі програми з відзначення Дня Гідності та Свободи – регіональні аспекти, які засвідчують, що події Революції Гідності охопили всю країну та молодь.

Про це сказав голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час презентації програми заходів в Укрінформі.

«21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи з 2014 року. Програма, присвячена цьому дню, має два важливих фокуси. Перший - на регіональні аспекти. Це не тільки столичні заходи, тут є і ті, які відбудуться в Одесі, в Дніпрі, які показують, що події Революції Гідності – це не якісь поодинокі події, а які охопили всю країну, і вона би не відбулася і не була такою успішною, якби не була широко підтримана громадянами в усіх куточках України, і не викликала таку живу реакцію, пов’язану з порушенням справедливості і прав людини», – зазначив Дробович.

Він зауважив, що більшість заходів, які відображені в програмі, резонують з ідеєю порушення прав людини. І відзначення Дня Гідності та Свободи пов’язане з тим, що українці дуже болісно реагують на всіляку несправедливість, порушення прав, передусім пов’язаних з вільним вибором - як політичного керівництва країни, так і шляху розвитку держави.

«Другий фокус – це фокус на молодь. Дуже багато проєктів - освітніх, медійних і творчих, які спрямовані саме на молодь. Вони покликані розповісти молоді про ті події в сучасних візуальних формах і отримати зворотній зв’язок, і залучити молодь до осмислення, проговорення подій, пов’язаних з боротьбою за громадянські права. І це надзвичайно важливо, тому що формування у молоді обізнаності і відповідального ставлення до подій, які сформували Україну і допомогли їй стати країною незалежною, яка дійсно дорожить свободою і гідністю, - це запорука подальшого виживання держави, міцності держави», - підкреслив голова УІНП.

Дробович зазначив, що День Гідності та Свободи з 2014 року широко відзначається в Україні, і мета відзначення – віддати шану тим людям, які виявили сміливість і боролися за права людини, за наші громадянські права, за наші свободи.

«Для Українського інституту національної пам’яті це надважлива частина роботи, бо ми розуміємо, що без пам’яті про такі події, як Революція Гідності, неможливо побудувати здорове суспільство, дійсно незалежну та сильну державу і щасливу громадянську націю. Жива пам’ять про такі події, яка відгукується в серцях людей, яка не є забронзовілим, суто формальним явищем, допомагає відбутися здоровому громадянському суспільству. Великою мірою це щеплення від байдужості, тож надзвичайно важливо, щоб заходи, присвячені пам’яті про ці події, були не формальні, суто під дату», - сказав історик.

За його словами, колектив Музею Революції Гідності, громадські організації, освітні заклади, органи влади витримують цей рівень, демонструючи, що це дійсно тяглий процес, процес прояву небайдужості. Як і сама Революція Гідності – це триваючий процес, що консолідує зусилля багатьох людей.

«І коли ми аналізуємо програму, присвячену Дню Гідності та Свободи, ми бачимо, що це багато заходів, понад десять, які починаються в різний час – в листопаді, в грудні. Деякі тривають один або два дні, як наукова конференція, деякі – місяцями, як виставки і обговорення. Багато невидимої роботи криється за цією програмою, яку готують колектив музею, громадські організації, науковці довгий час до цих подій. Ми бачимо також різноплановість підходу – це і наукові, і мистецькі, і медійні заходи. В Києві демонструється соціальна реклама, ролики. З’явиться ще одне відео, яке буде транслюватися на телебаченні, на яке Міністерство культури та інформаційної політики оголошувало конкурс», - зауважив Дробович.

Він також додав, що, окрім заходів, передбачених в програмі, можливі сюрпризи. Можливо, буде відкрито якісь важливі об’єкти, пов’язані з ушануванням пам’яті учасників Революції Гідності, їх буде анонсовано у грудні.

Окремо голова УІНП акцентував на тому, що багатьох стурбувало, що час від часу об’єкти і локації, пов’язані з пам’яттю про Революцію Гідності, зокрема розміщені на Алеї Героїв Небесної Сотні, можуть бути пошкоджені або зневажені.

«Відповідно ми хочемо упередити такі дії, можливі акти вандалізму, і ми опрацювали можливі способи відповідальної меморіалізації. У грудні ми спільно з Музеєм Революції Гідності і представниками відповідних органів виконавчої влади проведемо консультації щодо антивандальних заходів, направлених на збереження Алеї Героїв Небесної Сотні, відповідних місць пам’яті, розміщених там», - розповів Дробович.

Він також зазначив, що День Гідності та Свободи – це не тільки покладання квітів, молебень і Хода Пам’яті, а й день радості.

«Ми перемогли, відстояли громадянську свободу, свою гідність як держава. З часом з’явиться більше досліджень, висновків, які скажуть, наскільки значимий і важливий це був момент в нашій історії. Тому не забуваймо і радіти тому, що це був момент істини, коли ми, як громадянська нація, проявили себе з хорошої сторони з точки зору вічності. Це велика, складна, але перемога», - зауважив голова УІНП.