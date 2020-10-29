Українці пропонують визнати Тризуб великим державним гербом – Дробович

Переважна більшість громадян, що взяли участь в обговоренні, яким має бути великий Державний герб України, або пропонують взагалі нічого не міняти, або визнати малий Державний герб великим.

Про це розповів під час експертної дискусії в Укрінформі голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

«Конкретно щодо великого Державного герба. Дуже часто приходили пропозиції не використовувати лева, бо він не має відношення до історії України; обов’язково використовувати козака, бо це історія; обов’язково використовувати елементи Петриківського розпису, Трипільської культури, а також скіфські символи; додати до герба такі символи, як сонце і булава. Але найбільше ми отримали звернень або нічого не міняти, або збільшити діючий герб на декілька міліметрів і визнати його великим гербом. Таких звернень від громадян було найбільше», - сказав Дробович.

Він додав, що як експерти, так і громадяни дуже часто зверталися з тривожними запитами щодо того, наскільки масово використовуватиметься великий Державний герб України в разі його прийняття.

«І найбільше це хвилює людей, тому що ніхто не хотів би замінювати паспорти і так далі. Багато дуже запитів щодо саме вузького, ексклюзивного використання великого Державного герба», - зауважив Дробович.

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Він також зазначив, що було надіслано запити університетам та академічним інституціям, але отримали відповідь тільки від одного університету – це Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, який надіслав результати обговорення в своїй академічній спільноті.

«Вони - за герб. Вони пропонують у випадку прийняття великого Державного герба використовувати його ексклюзивно, тобто розміщувати на вході Офісу президента та на фасадах найбільш важливих державних споруд під час відзначення державних свят і урочистостей. Також наголошують на дотриманні правил геральдики, радять не використовувати релігійних символів, оскільки у нас церква відокремлена від держави. І як первинний варіант, що відповідає вимогам і нормам, пропонують взяти макет, що пропонувався на початку 2000-их: козак з мушкетом, лев і посередині - тризуб на щиті», - розповів голова УІНП.

Водночас він зауважив, що відгуки здебільшого сходяться на тому, що наш Герб-тризуб досконалий і доопрацювання не потребує.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня 2020 року стартував загальнонаціональний конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України. Паралельно з цим Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про початок суспільного обговорення того, яким має бути ескіз великого Державного герба. Долучитися до обговорення було запрошено заклади вищої освіти, академічну та мистецьку спільноти, ЗМІ та всіх небайдужих громадян.