Українцям не треба буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба - Ткаченко

Великий Герб України буде використовуватися вищими органами держави та не спричинить заміну паспортів громадян України.

Як повідомляється на сайті Держмистецтв, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 7 жовтня під час засідання Оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України, передає Укрінформ.

«В ході дискусії, яка розгорнулась з приводу потрібності та своєчасності проведення конкурсу, а також необхідності й раціональності суспільного обговорення до отримання ескізів на конкурс, учасники заходу висловили стурбованість щодо предмета використання Великого Герба України. Своєю чергою співголова Оргкомітету Олександр Ткаченко зазначив, що затверджений Великий Герб України має використовуватися ексклюзивно найвищими органами держави та не має спричинити заміну паспортів громадянам України та інших документів, де використовується Малий Герб України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час свого першого засідання члени Організаційного комітету обговорили і затвердили Програму та умови проведення конкурсу, а також затвердили Положення про журі конкурсу та його персональний склад.

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Учасники засідання призначили секретарем Оргкомітету Галину Григоренко - голову Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України».

До 1 листопада, КМУ необхідно здійснити суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня - визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.