Загрози скасування чи перегляду безвізу України з ЄС зараз немає - Стефанішина

Питання перегляду чи скасування безвізового режиму з Європейським Союзом наразі не стоїть на порядку денному відносин «Україна-ЄС», хоча питання функціонування антикорупційних інституцій було, є і залишається однією із головних умов безвізу.

Про це заявила віцепрем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю Громадському радіо.

"Зараз період спостерігання, влада чітко зафіксувала відданість цій реформі, і ми робимо все можливо, щоб її зберегти, є і рішення уряду щодо електронних декларацій. Тому наразі на усіх рівнях загрози як такої немає. Але очевидно, що європейські партнери спостерігають за розвитком подій, і у звіті, який щорічно публікує Європейська комісія про функціонування безвізового режиму, ця конституційна криза буде відображена, так само, як і рекомендації щодо вирішення проблемних питань. Сподіваюсь, до того часу Україна успішно впорається із домашнім завданням по подоланню наслідків конституційної кризи", - сказала Стефанішина.

Урядовець також відзначила, що Кабмін зробив ставку на те, щоб починати процес щодо перегляду оновлення торгової частини Угоди з ЄС з консультацій з українським бізнесом.

"Чотири місяці ми проводили зустрічі з бізнес-асоціаціями, які готували свої пропозиції, бачення щодо проблемних питань, щодо бар’єрів до доступу на ринок, розширення квот, зменшення мит. Це був один з таких чинників, який спонукав Європейський Союз серйозно поглянути на цей процес та досягти політичних домовленостей. Сьогодні ми маємо візію, і сподіваємося, що з січня ми розпочнемо цей процес", - додала Стефанішина.

При цьому вона відзначила, що парламент попереднього і нинішнього скликання ухвалив понад 100 законів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію із Євросоюзом. Це становить близько 50% виконання всієї Угоди.

"Але зараз парламент розглядає дуже важкі рішення, які роками не проходили у сесійному залі, і зараз у пріоритетному списку близько 20 законопроєктів: про ринок сміття, так званий «закон про відходи», закон про внутрішні водні шляхи перевезення. У нас він не працює, а в ЄС є одним з основних екологічних видів перевезень. Також є ще кілька системних рішень", - резюмувала політик.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет асоціації Україна-ЄС на онлайн-засіданні 13 листопада обговорив підготовку і практичне наповнення Ради асоціації, яка запланована на грудень 2020 року.