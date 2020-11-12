Питання про втрату «безвізу» зняте – ОП

Дії Президента Володимира Зеленського після рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства дали змогу не допустити втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери», – сказав Жовква.

Він розповів, що одразу після ухвалення КС рішення від 27 жовтня було безліч дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які "були цим приголомшені".

«Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КС, але очевидно не такого й не в такому масштабі», – зазначив Жовква.

Заступник керівника ОП переконаний, що питання безвізу вдалося владнати завдяки тому, що Президент у той же день зібрав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони й за його результатами вніс до Верховної Ради відповідний проєкт урегулювання кризи. Крім того, за підсумками засідання РНБО було ухвалене рішення уряду про відновлення публічного доступу до електронних декларацій.

Жовква наголосив, що Президент зробив "все від нього залежне", далі мають діяти народні депутати.

«Закони у нас приймає не Президент, а парламент. Відповідні законопроєкти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроєкт. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні перемовини з президентом Венеційської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу», – зауважив заступник керівника ОП.

Він додав, що нині народні депутати разом з експертами Венеційської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, у якій опинилася країна після рішення КС.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» та депутатської групи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення Закону «Про запобігання корупції».