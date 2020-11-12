Питання про втрату «безвізу» зняте – ОП

Питання про втрату «безвізу» зняте – ОП

Укрінформ
Дії Президента Володимира Зеленського після рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства дали змогу не допустити втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери», – сказав Жовква.

Він розповів, що одразу після ухвалення КС рішення від 27 жовтня було безліч дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які "були цим приголомшені".

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«Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КС, але очевидно не такого й не в такому масштабі», – зазначив Жовква.

Заступник керівника ОП переконаний, що питання безвізу вдалося владнати завдяки тому, що Президент у той же день зібрав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони й за його результатами вніс до Верховної Ради відповідний проєкт урегулювання кризи. Крім того, за підсумками засідання РНБО було ухвалене рішення уряду про відновлення публічного доступу до електронних декларацій.

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Жовква наголосив, що Президент зробив "все від нього залежне", далі мають діяти народні депутати.

«Закони у нас приймає не Президент, а парламент. Відповідні законопроєкти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроєкт. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні перемовини з президентом Венеційської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу», – зауважив заступник керівника ОП.

Він додав, що нині народні депутати разом з експертами Венеційської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, у якій опинилася країна після рішення КС.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» та депутатської групи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення Закону «Про запобігання корупції».

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