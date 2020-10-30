Безвіз наразі захищений, бо влада вдалася до рішучих дій - Кулеба

Глава МЗС запевнив, що безвізовий режим України з Євросоюзом зараз захищений, але створена рішенням КСУ проблема має бути вирішена системно.

Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Безвізовий режим з Європейським Союзом учора захистили Президент, Рада і уряд, рішуче вживши заходів, які показали нашим партнерам, що рішення Конституційного Суду... знайде спротив у влади, і ми станемо на захист антикорупційної інфраструктури", - заявив Кулеба.

За його словами, наразі безвіз з ЄС захищений.

Водночас міністр наголосив: якщо не буде знайдене системне рішення для проблеми, яку створив КС, то "постраждає не лише безвіз".

"Ми втратимо підтримку країн, з якими у нас найбільша торгівля, які найбільше підтримують українські реформи, які найбільше підтримують нас у боротьбі з російською агресією", - пояснив Кулеба.

Він додав, що у четвер вдалося ухвалити тимчасові рішення, щоб "врятувати ситуацію", але питання потрібно вирішувати системно.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства”, яким пропонує звільнити весь склад КС.

Конституційний Суд 27 жовтня за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та групи “За майбутнє” скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону “Про запобігання корупції”. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.