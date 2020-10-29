Стефанішина запевняє, що позбавити Україну безвізу з ЄС не вдасться

Силам, які прагнуть зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України та позбавити українців безвізового режиму з ЄС, не вдасться досягти своїх цілей.

Про це йдеться в заяві віцепрем'єр-міністра - міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної щодо рішення Конституційного Суду, розміщеній у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ

"Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться!” - зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що обставини, у яких приймалися нещодавні рішення Конституційного Суду, викликають питання та обурення.

На її думку, це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеційською комісією, має бути доведена до логічного завершення.

Віцепрем'єр-міністр нагадала, що Президент Володимир Зеленський збирає 29 жовтня термінове засідання РНБО задля вирішення відповідних питань, а також уже заявив, що він скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

Крім того, підкреслила Стефанішина, зі свого боку уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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“Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України”, - наголосила Стефанішина.

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на текст листа посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу Стефанішиної, що в Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного Суду України щодо діяльності антикорупційних органів, що може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму.

Як повідомляв Укрінфом, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня о 19:00 Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило укількох суддів ознаки знаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Президент 29 жовтня скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.