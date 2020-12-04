Степанов: До кінця року вийдемо на показник понад 70 тисяч ПЛР-тестів щодня

Україна до кінця року має робити понад 70 тис. ПЛР-тестувань на коронавірус щодня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час свого виступу на годині запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми нарощуємо потужності нашої медичної системи. З моменту мого останнього виступу ми вийшли на заплановане збільшення кількості ПЛР-тестувань майже до 50 тисяч на добу. Нагадаю, що на початку епідемії ці можливості медичної системи було 200 тестів на добу. МОЗ продовжує збільшувати кількість тестувань. До кінця року ми вийдемо на показник понад 70 тисяч ПЛР-тестів щодня", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ запровадило використання нових експрес-тестів на антиген для виявлення коронавірусу. За його словами, вже виділено відповідні кошти та розпочалися перші поставки, і це дозволить робити ще 1 млн тестів в місяць.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.