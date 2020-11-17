Боротьба з пандемією: в Україні запровадять п’ять цифрових рішень

Кабінет Міністрів запровадить найближчим часом 5 цифрових рішень, які мають допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу в Україні.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні представив 5 основних цифрових рішень уряду, які мають допомогти в боротьбі з пандемією в Україні. Разом із Міністерством цифрової трансформації та віцепрем’єром Михайлом Федоровим запровадимо їх вже найближчим часом», - зазначив Шмигаль.

За його словами, йдеться про цифровізацію та централізацію збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань. Це дасть можливість швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків.

Також буде удосконалено застосунок «Вдома» з впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції.

Планується запуск електронного рецепта на антибіотики та внесення антибіотиків до програми «Доступні ліки».

Уряд має намір запровадити електронне направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу.

«QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують та розміщують самі заклади. Без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування чи торговельний центр. Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею будуть приходити відповідні сповіщення. Зараз таку систему в повній мірі почала реалізовувати Велика Британія», - додав Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.