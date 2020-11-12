Карантин вихідного дня чи локдаун: Радуцький розповів про іноземний досвід

У парламенті серед народних депутатів та в Кабміні триває дискусія, який сценарій найбільше підходить для України – карантин вихідного дня чи локдаун.

Про це, як передає Укрінформ, повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму Фейсбуці.

"Вчора уряд обрав перший варіант. Досвід інших країн показує, що карантин вихідного дня дійсно обмежує соціальні контакти та зменшує кількість інфікованих", - написав Радуцький.

Парламентарій навів приклад Ізраїлю, де в середині липня кількість виявлених хворих за добу складала 1 700 людей. А після запровадження карантину вихідного дня за два тижні інфікованих стало втричі менше - близько 600 на день. Проте, коли згодом обмеження послабили, а карантин вихідного дня скасували, то темпи розповсюдження коронавірусної хвороби значно зросли. І наприкінці вересня в країні був встановлений антирекорд – майже 9 тис. інфікованих. І тоді влада вимушена була запровадити повний локдаун на кілька тижнів: закрили школи, ресторани, підприємства, заборонили відходити від дому більше ніж на 1 км. Сьогодні в Ізраїлі виявлено лише 146 нових хворих.

"Тобто працює і перший, і другий сценарій. Але в першому випадку завдається шалений удар по економіці. Ізраїль має ресурси, щоб його витримати. А Україна? Звісно, не можна однозначно стверджувати, що в нашій країні карантинні обмеження у вихідні дні дадуть результат. Потрібно враховувати специфіку України, небажання місцевої влади виконувати будь-які заборони, встановлені на рівні держави", - вважає Радуцький.

Голова комітету нагадав, що карантин вихідного дня запроваджений тимчасово, до 30 листопада.

"В нас буде час подивитись, як в наших умовах діють ці обмеження. Чи не приведуть вони до побічного ефекту. Коли, наприклад, у п’ятницю всі ресторани будуть забиті людьми і там почнуть масово порушувати карантин. Це може нівелювати позитив, який ми очікуємо від карантину вихідного дня. Поки що ми стримано ставимось до нових обмежень. Ми не можемо не реагувати на те, що кількість інфікованих вже більше 11 тисяч на добу", - відзначив Радуцький.

Водночас він висловив думку, що обмеження мають супроводжуватись програмами підтримки бізнесу: "Необхідно рішенням уряду чітко прирівняти карантин вихідного дня до форс-мажорних обставин. Це дозволить підприємцям розраховувати на знижку на оренду приміщення. Також потрібно прописати, яку компенсацію від держави отримають працівники, які не будуть працювати у вихідні дні. Пропоную створити програму антикризових кредитів та надавати їх малому та середньому бізнесу, який працює на межі рентабельності".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9 145.