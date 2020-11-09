НАБУ направило до суду справу щодо Омеляна

Детективи НАБУ закінчили досудове розслідування кримінального провадження за фактом ймовірних незаконних дій ексміністра інфраструктури України, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ

Обвинувальний акт 6 листопада скеровано до суду. Дії експосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України («Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах»).

За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр, йдеться у повідомленні.

До того ж, Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів у державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.

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У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва САП та оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України з 11 листопада 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.