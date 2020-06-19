Омеляну повідомили ще одну підозру - НАБУ

Ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«19 червня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП та оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України повідомили ексміністру інфраструктури України про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Дії експосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 КК України («Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах»).

Слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%, але один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент, а не міністр.

«До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів у державний бюджет, про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово», - підкреслили у НАБУ.

Як уточнюють у відомстві, у підсумку, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до держбюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн, і ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Мінінфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Зі свого боку Омелян на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «НАБУ на очах перетворюється на ДБР-2».

За його словами, минулої п’ятниці (12 червня - ред.) його запросили до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниження урядом портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році.

«Нагадаю, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр. зростання більше, аніж на 20%, і росте досі, незважаючи на кризу», - підкреслив ексміністр.

Омелян уточнив, що, оскільки тоді у нього вдома проходив обшук ДБР, допит у НАБУ перенесли на 19 червня, і, «незважаючи на те, що мене було запрошено на допит як свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі».

«Це, безумовно, прецендент, і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки - може бути звинуваченим у шкідництві», - уточнив Омелян.

Як повідомлялося, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування справи щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна (уряд Володимира Гройсмана) за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський районний суд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Наразі це провадження щодо Омеляна перебуває у ВАКС.