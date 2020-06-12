Обшук у будинку, який орендує Омелян, пройшов у справі убивства журналіста Сергієнка - ДБР

Обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомили у коментарі Укрінформу у Державному бюро розслідувань.

"Обшуки проведені у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення злочинною організацією викрадення 4 квітня 2014 року у Корсунь-Шевченківському та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцями проживання одного з народних депутатів минулих скликань членів "Партії регіонів", - зазначили у відомстві.

Раніше Омелян повідомив, що о 6.30 обшук відбувся на виконання рішення суду у рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще у 2016 році. Звинувачень до Омеляна висунуто не було.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Василь Сергієнко був одним із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському на Черкащині. 4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

За підозрою у справі Сергієнка затримали п’ятьох осіб. Володимиру Горбенку, Валентину Завражину і Роману Недибалюку інкримінують викрадення журналіста, Володимиру Воронкову - убивство. Власника київського спортклубу "Тай" Вадима Мельника обвинувачують в організації злочину. Ще двоє фігурантів справи перебувають у розшуку.

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22 серпня 2019 року Мельнику змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, дозволивши відвідувати медичні заклади. 14 листопада 2019 року Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення про його повторне взяття під варту.

Раніше Городищенський районний суд відпустив під домашній арешт Горбенка та Недибалюка.

Фото: ФБ, Володимир Омелян