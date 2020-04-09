Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти ексміністра Омеляна

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна за доведення до банкрутства Бердянського порту.

Про це повідомила пресслужба суду, зазначивши, що відповідним рішенням було задоволено скаргу ГО «Бердянський антикорупційний центр».

Зокрема, за версією заявника, колишній міністр інфраструктури, його заступник, держсекретар відомства, а також топпосадовці нинішнього складу Мінінфраструктури довели ДП «Бердянський морський торговельний порт» до банкрутства через зловживання владою, службовими підробками, грубим порушенням законодавства про працю та невиконанням судового рішення.

Крім цього, у заяві містяться дані про нібито вчинення кримінальних правопорушень начальником Бердянського філіалу ДП «Адміністрація морських портів України», службовими особами ДП «АМПУ» та його колишнім керівництвом, а також виконувачем обов’язки директора на теперішній час. «Також є відомості щодо протизаконних дій керівників компаній ТОВ «Аскет-Шиппінг» та ТОВ «Агро-Класс» як співучасників злочинів, вчинених службовими особами. До заяви ГО «Бердянський антикорупційний центр» додав документи на підтвердження зазначених фактів», - йдеться в повідомленні.

Заявник просив суд визнати протиправною бездіяльність детектива НАБУ щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових рішень, а також зобов’язати детектива невідкладно розпочати досудове розслідування та внести до ЄРДР відомості за кожним окремо вказаним у заяві кримінальним правопорушенням і відносно кожної службової особи окремо.

Проте дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги.

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Під час розгляду скарги суд встановив, що відомості, які містяться у заяві ГО «Бердянський антикорупційний центр», дійсно не були внесені до ЄРДР та дослідженні у межах досудового розслідування кримінального провадження.

У своєму виступі детектив НАБУ зазначила, що ГО «Бердянський антикорупційний центр» було направлено лист-відповідь. У цьому листі зазначено, що НАБУ не вбачає достатніх об’єктивних даних щодо наявності у діях зазначених осіб ознак кримінальних правопорушень. Їхні дії не віднесені до підслідності НАБУ.

Водночас суд дійшов висновку: уповноважені особи НАБУ допустили бездіяльність – не внесли відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР упродовж 24 годин після отримання заяви, як вимагає законодавство.

Суд вважає, що відомості, викладені у заяві ГО «Бердянський антикорупційний центр», містять об`єктивні дані, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, які підслідні НАБУ. Саме тому вони потребують дослідження у рамках досудового розслідування.