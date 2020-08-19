Антикорупційний суд закрив справу Омеляна

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"Учора, 18 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа відносно Омеляна надійшла на розгляд ВАКС 25 вересня 2019 року. У обвинувальному акті йшлося, що він подав декларації за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму 3 034 532,16 грн та 8 024 419,10 грн, відповідно.

При цьому строки давності за першим епізодом висунутого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим - 30 березня 2020 року.

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У ВАКС зауважили, що після спливу вказаних строків Омеляну двічі роз’яснювали право на звільнення від кримінальної відповідальності. Проте колишній посадовець наполягав на продовженні судового розгляду, а з відповідним клопотанням звернувся до суду 18 серпня 2020 року.

Як повідомлялося, Омелян обіймав посаду міністра інфраструктури з 2016 до 2019 року.