Справа про портові збори: Омеляна допитали у НАБУ

Колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну хочуть обрати у рамках провадження щодо портових зборів запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це на брифінгу повідомив адвокат Омеляна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми прийшли сьогодні для проведення слідчих дій у вигляді допиту, нам вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Просять особисте зобов'язання. Але відповідної повістки нам не було виписано, і це вже є порушення кримінального процесуального законодавства, оскільки норми КПК чітко вказують, що якщо особу викликають для проведення якоїсь процесуальної чи слідчої дії, то вона має бути чітко зазначена”, - сказав адвокат.

Захисник повідомив, що після того, як Омеляну і його захисту вручили клопотання про обрання міри запобіжного заходу, було проведено допит.

“І ми повідомили, що готові надавати будь-які покази, що стосуються даного кримінального провадження (щодо портових зборів — ред.), проте після того, як скористаємося своїм правом, передбаченим ст. 221 ККУ, - щодо ознайомлення з матеріалами справи, щоб розуміти, що говорити, або які докази надати слідству на підтвердження невинуватості Володимира Омеляна”, - наголосив адвокат.

Захисник зазначив, що клопотання щодо обрання запобіжного заходу Омеляну “фактично в одному томі”. Серед іншого юрист акцентував увагу на тому, що у клопотанні вказується, нібито Омелян може впливати на свідків у провадженні, проте не вказується, на яких.

“Зазвичай, коли прокурор обґрунтовує свою позицію, він вказує, на кого може вплинути підозрюваний”, - пояснив захисник.

Юрист уточнив, що “ми будемо боротися в суді, доказувати нашу правоту, що підозра є необґрунтованою, оскільки Омелян Володимир діяв у рамках чинного законодавства”.

Зі свого боку Омелян наголосив, що це рішення — щодо наказу про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% у грудні 2017 року, було схвалене, і воно було колегіальним.

“Він не одноосібно приймав рішення, а виконував це рішення на виконання вимог розпорядження уряду”, - уточнив юрист.

Як повідомлялося, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування справи щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна (уряд Володимира Гройсмана) за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський районний суд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Наразі це провадження щодо Омеляна перебуває у ВАКС.

19 червня 2020 року Омеляну повідомили ще одну підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

За даним НАБУ, слідство встановило, що ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%, але один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент, а не міністр. Рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до держбюджету у 2018 році 30,4 млн грн.