МОЗ працює над різними варіантами продовження адаптивного карантину - Прем'єр

Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії COVID-19 з урахуванням закордонного досвіду.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над різними варіантами і сценаріями продовження адаптивного карантину... Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими і німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики", - зазначив Шмигаль

Він додав, що швидше за все, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде продовження адаптивного карантину, а за яким саме сценарієм – представлять найближчим часом на засіданні уряду.

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Крім того, Шмигаль наголосив, що українська економіка не має страждати від тотального нокдауну, і зауважив, що адаптивний локальний карантин в Україні "дуже добре себе виправдовує".

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду 4 листопада, що влада поки що не планує вводити локдаун.