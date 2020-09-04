Справа Шеремета: суд заслуховує кандидатів у присяжні

Шевченківський райсуд Києва наразі заслуховує осіб, з яких відбирають присяжних для розгляду у суду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У суд з’явилися Ганна Чупіна, Валерій Фірсов Людмила Яковенко, Наталя Глоба, Інна Крамаренко, Юрій Михайленко, Юрій Федоренко", - сказала головуюча суддя.

З цих осіб і відбиратимуть присяжних для розгляду цієї справи. Загалом з 7 осіб мають відібрати 5: трьох основних присяжних і двох запасних.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи, Андрій Антоненко, залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.