Чому Чорну п'ятницю називають «чорною»?

Щороку в кінці листопада в США і в інших країнах настає день Чорної п'ятниці — найбільш очікуваний і знаменний захід для продавців і покупців товарів та послуг.

Хоча цей день не прийнято вважати святковим, його з нетерпінням чекають увесь рік всі, хто хоче придбати за найнижчою вартістю далеко не дешеві товари.

Чорна п'ятниця отримала свою назву ще в минулому столітті. Це було в 60-і роки на сході Сполучених Штатів. У перший день після відомого американського свята — Дня подяки завжди були величезні, багатокілометрові затори на дорогах. Тому дорожні поліцейські штату Філадельфії й назвали цей день «чорним».

Пізніше ця назва міцно вкоренилася серед городян, і стала позначати час найдешевших і найвигідніших покупок. Для деяких торгових точок тоді Чорна п’ятниця була чи не єдиним способом відновити прибутковість свого бізнесу.

Традиція великих знижок

Якщо назва Black Friday виникла порівняно недавно, то сама традиція робити знижки на товар перед Різдвом бере свій початок ще в XIX столітті. В ті часи магазини і окремі торговці швидко знижували ціни на пропонований асортимент, щоб позбутися товару до свят. Пізніше цей звичай переріс у масштабне дійство, в якому бере участь велика кількість магазинів та їхніх покупців.

Чорна п'ятниця — це за традицією остання п'ятниця листопада. Але тепер свято низьких цін практично завжди триває довше, ніж один день. Як правило, його тривалість у всьому світі становить не менше тижня. Воно не має фіксованої дати, як, наприклад, День подяки, оскільки щороку п'ятниця випадає на нову дату.

Багато покупців завчасно готуються до Чорної п'ятниці, роблячи собі додаткові вихідні на роботі, щоб придбати заповітний товар.

Тому нині в деяких штатах США день Black Friday зробили вихідним. Щоб розпродати якомога більше, деякі власники супермаркетів, торгових мереж і окремих оффлайн-магазинів під час чудового свята знижок спеціально збільшують час роботи своїх установ. Частина торгових точок у США відкривається вже з півночі, підносячи своїм покупцям акційні пропозиції, повз яких дуже важко пройти. А багато відомих торгових компаній вважають час з 4 до 8 ранку кращим для залучення клієнтів. Сьогодні в Україні розмір знижок на продукцію цього дня здебільшого дорівнює 50-70%.

Фото з відкритих джерел