Президент доручив розробити заходи з підтримки культури і туризму в межах «Великого будівництва»

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити низку заходів, які сприятимуть підтримці сфер культури, охороні культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму.

Відповідний указ глава держави підписав 18 серпня, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається у документі, Кабінет Міністрів має забезпечити розробку та реалізацію відповідних кроків у межах Національної програми «Велике будівництво».

Зокрема, для охорони, відродження та ефективного використання об'єктів культурної спадщини уряд має розробити та затвердити порядок відбору проєктів ремонтно-реставраційних і консерваційних робіт. Йдеться, зокрема, про замки, інші фортифікаційні, оборонні, палацово-паркові комплекси.

Кабмін також має сприяти розробці необхідної проєктної та іншої документації і проведенню робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування відповідних об'єктів культурної спадщини.

Крім того, має бути розроблена та затверджена науково-проєктна документація з визначенням меж і режимів використання буферних зон об'єктів всесвітньої спадщини, плани управління такими об'єктами, а також забезпечена належна підготовка документів щодо номінування об'єктів для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В указі наголошується на необхідності активізації діяльності з повернення культурних цінностей, незаконно вивезених, евакуйованих з території України під час воєн і збройних конфліктів, а також тимчасово вивезених і не повернутих.

Водночас акцентується увага на необхідності підготовки фахівців з реставрації пам'яток нерухомої культурної спадщини та включення відповідної спеціальності до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; забезпечення функціонування інформаційного ресурсу щодо об’єктів культурної спадщини і культурних цінностей та формування національної інфраструктури даних про них.

Щодо розбудови сучасної туристичної інфраструктури, Кабмін має розробити та затвердити державну цільову програму й забезпечити сприяння залученню інвестицій та реалізації інвестиційних проєктів у цій сфері. В межах розвитку туризму звертається увага на запровадження програм з мобільності молоді та підтримки подорожей літніх людей.

Уряд також має провести маркетингові дослідження щодо сучасних тенденцій на ринку туристичних послуг, моніторинг та аналіз показників надходжень бюджету від туризму в Україні для визначення перспективних шляхів розвитку галузі тощо.

Кабмін має сприяти і проведенню міжнародних заходів у сфері розвитку туризму та промоції туристичного потенціалу України у світі, зокрема шляхом створення багатомовного порталу про туристичні дестинації (території, привабливі для туристів), об'єкти культурної спадщини, проведення на базі культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ культурно-мистецьких проєктів. При цьому наголошується на необхідності інформаційного висвітлення історій успіху реалізації проєктів з модернізації та розбудови об'єктів культурної та туристичної інфраструктури.

Розвитку креативних індустрій, на думку Президента, може сприяти розробка та затвердження державної цільової програми з розвитку народних художніх промислів, актуалізація стратегічних планів з розвитку державних кіностудій, реалізація на умовах державно-приватного партнерства проєкту «Будинок музики», запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема як поліфункціональних центрів культурних послуг та креативних хабів.

Згідно з указом, уряд має вдосконалити механізми фінансування сфери культури, у тому числі щодо запровадження нових підходів до умов оплати праці працівників культури з урахуванням показників результативності, ефективності та якості.

Водночас ідеться про необхідність залучення додаткових джерел фінансування сфери культури, збільшення, починаючи з 2021 року, видатків на її фінансування відповідно до обґрунтованих потреб, а також опрацювання питання щодо можливості фінансування проєктів розвитку культурної інфраструктури за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, визначення особливостей здійснення державно-приватного партнерства у цих сферах.

Кабмін має вирішити питання щодо фінансування заходів, передбачених цим указом, та кожні пів року інформувати про стан його виконання.

Водночас обласні, Київська міська державні адміністрації мають актуалізувати регіональні стратегії розвитку, зокрема в частині цілей і завдань у сфері культури та туризму.

Органам місцевого самоврядування рекомендується передбачати в місцевих бюджетах видатки на реалізацію заходів у галузі культури й туризму відповідно до обґрунтованих потреб.

Фото: Офіс Президента