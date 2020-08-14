Після підвищення “мінімалки” зростуть доходи бюджетників - Зеленський

Після підвищення мінімальної зарплати зростуть доходи працівників бюджетної сфери - учителів, медиків, соцпрацівників, - оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до "мінімалки".

Як передає Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Зеленський нагадав, що збільшення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн, яке передбачене президентським законопроєктом, – це перший етап. Упродовж 2021 року мають бути реалізовані наступні етапи підвищення.

«Впевнений, що депутати проголосують законопроєкт, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень», – розповів глава держави.

За словами Президента, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

«Це певні кроки у напрямку дійсно цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трішки підтримати людей», – зазначив Зеленський.

Президент звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Як зазначається у повідомленні, епідемія коронавірусу та обмежувальні заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, вдарили по реальних доходах громадян і, як наслідок, призвели до зменшення заощаджень.

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин зауважив, що в першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%.

«Підвищення мінімальної заробітної плати так чи інакше підвищить доходи громадян і, відповідно, збільшить можливість заощаджень. Тому підвищення мінімальної заробітної плати навіть до озвученої величини є необхідним і доцільним у цей момент», – зазначив голова Ради НБУ.

«Ініціатива Президента є вчасною. Вона підтримана урядом і, сподіваюся, буде підтримана Верховною Радою», – додав він.

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий зазначив, що профспілки неодноразово порушували перед урядом та роботодавцями питання щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати. За його словами, нинішня інфляція фактично з’їдає мізерні доходи громадян, і варто було б підвищити мінімальну зарплату до рівня не нижче 6,5 тис. грн.

«Президент, коли йшов на вибори, задекларував подолання бідності. Підвищення мінімальних заробітних плат дозволяє нам наближатися до лінії зменшення бідності та її подолання», – зауважив Осовий.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №3963 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"», яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати з 1 вересня до 5 тис. грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%).

Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 17 липня закрив третю сесію парламенту 9-го скликання.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня для ухвалення низки законопроєктів, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.