Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення "мінімалки"

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроєкт, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

На сторінці законопроєкту №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" зазначається, що його одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву 6 серпня.

Текст документу наразі не оприлюднений.

Як повідомляв Укрінформ, заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів на брифінгу у четвер, 6 серпня, повідомила, що Президент внесе до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено уже з 1 вересня підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.

Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.