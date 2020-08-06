Зеленський внесе до Ради законопроєкт про підвищення "мінімалки" - ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер внесе до ВР законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Про це розповіла заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів на брифінгу у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Президент внесе до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено уже з 1 вересня підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України. Відповідні зміни запропоновано буде до бюжджету розглянути Верховній Раді найближчим часом, аби уже з 1 вересня мінімальна заробітна плата становила 5 тисяч гривень", - сказала Ковалів.

За її словами, відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні державного боргу.

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Ковалів зазначила, що розгляд цього законопроєкту має відбутися до кінця серпня на позачерговій сесії парламенту.

Вона також нагадала, що минулого тижня уряд схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, яким також передбачено двоетапне підвищення мінімальної заробітної плати.

"Це підвищення до 6 тисяч гривень та 6,5 тисячі гривень у 2021 році. І відповідно на цій базі формуватиметься бюджет на 2021 рік", - сказала заступник керівника ОП.