Зеленський підписав закони щодо патентів, винаходів та інтелектуальної власності

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначається, цей закон удосконалює охорону прав інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі й гармонізує національне законодавство відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема, документ розширює перелік прав та обов'язків суб'єктів прав на винаходи/корисні моделі та перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона. Передбачається можливість подання заявок в електронній формі та надається право подавати заперечення проти заявок на винаходи після їхньої публікації.

Документ уточнює порядок надання додаткової охорони прав на винаходи лікарських засобів.

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Крім того, ним передбачена адміністративна процедура визнання недійсним права на винахід чи корисну модель (post grant opposition), що дасть змогу швидко припиняти активність недобросовісних власників патентів, так званих патентних тролів, зазначають у пресслужбі глави держави.

Президент також підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями", який урегульовує порядок реєстрації промислового зразка та її припинення. Ним запроваджується адміністративний спосіб визнання недійсними права (свідоцтва) на промислові зразки в Апеляційній палаті (post grant opposition).

В Офісі Президента наголошують, що це дасть змогу "швидше та ефективніше боротися та запобігати виникненню так званого патентного тролінгу, коли недобросовісні особи зловживають правами на промислові зразки, які не є новими, що здебільшого має місце на митному кордоні".

Як повідомляв Укрінформ, обидва закони Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року.